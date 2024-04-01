Важное 01 апреля 2024, 22:13 Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Курской областях РИА «Новости»

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На территории Воронежской и Курской областей объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили губернаторы регионов в Telegram-каналах.

«Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал в Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил, что системы противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее Минобороны России сообщило, что над акваторией Черного моря силы ПВО поразили шесть украинских беспилотников. ВСУ пытались совершить террористическую атаку примерно в 19:30 по московскому времени.