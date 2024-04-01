Происшествия 01 апреля 2024, 12:28 Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Новой Каховке Губернатор Сальдо: украинский БПЛА атаковал жилой дом в Новой Каховке Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника многоэтажный жилой дом в Новой Каховке. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, от удара пострадало здание на Французской улице. Сальдо отметил, что данные о возможных пострадавших еще не поступали.

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«Информация о пострадавших уточняется, но уже ясно одно, диктатор [Владимир] Зеленский и его шайка продолжают воевать с мирными гражданами», — подчеркнул губернатор.

Накануне российские ПВО сбили три украинских дрона над Ярославской областью и один БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что ВСУ нарастили количество FPV-дронов до миллиона единиц. По его словам, украинская армия имеет возможность использовать беспилотники без ограничений, не экономя их.