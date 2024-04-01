01 апреля 2024, 12:28
Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Новой Каховке
Губернатор Сальдо: украинский БПЛА атаковал жилой дом в Новой Каховке
Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника многоэтажный жилой дом в Новой Каховке. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, от удара пострадало здание на Французской улице. Сальдо отметил, что данные о возможных пострадавших еще не поступали.
Реклама
«Информация о пострадавших уточняется, но уже ясно одно, диктатор [Владимир] Зеленский и его шайка продолжают воевать с мирными гражданами», — подчеркнул губернатор.
Накануне российские ПВО сбили три украинских дрона над Ярославской областью и один БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что ВСУ нарастили количество FPV-дронов до миллиона единиц. По его словам, украинская армия имеет возможность использовать беспилотники без ограничений, не экономя их.
Беспилотники
ВСУ
Новая Каховка
Херсонская область
Владимир Сальдо
Реклама
Реклама