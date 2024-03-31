31 марта 2024, 18:13
ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над российским регионом
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели жительницы села Дунайка Грайворонского городского округа во время обстрела. В момент атаки женщина находилась на улице и умерла до приезда бригады скорой помощи.
В воскресенье ВСУ также атаковали дроном село Богун-Городок, сбросив там три взрывных устройства. Среди жителей никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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