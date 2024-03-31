Происшествия 31 марта 2024, 07:20 Три украинских дрона сбили над Ярославской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ярославской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в небе над Ярославской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 06:00 31 марта системы ПВО пресекли террористическую атаку киевского режима с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Ярославской области три украинских БПЛА», — заявили в ведомстве.

Реклама

Утром в воскресенье режим ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Глава региона Вячеслав Гладков призывал местных жителей находиться в укрытиях или помещениях с глухими стенами.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение укрепленных районов, фортификационных сооружений и живой силы ВСУ на Донецком направлении ударами артиллерии и FPV-дронов.