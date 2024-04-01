Мир 01 апреля 2024, 09:32 ВСУ нарастили число FPV-дронов до миллиона Гендиректор ЦКБР Кузякин: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины смогли нарастить количество FPV-дронов до миллиона. Но у противника до сих пор есть проблемы с подвозом беспилотников на фронт и подготовкой расчетов. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«ВСУ на миллион дронов (или близкому значению) вышли, это свершившийся факт. Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений», — указал он.

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Вопрос только в том, смогут ли Вооруженные силы Украины «переварить» миллион дронов на фронте, подчеркнул Кузякин. Основное ограничение ВСУ по применению беспилотников — не их количество, а подвоз техники на линию фронта. Также противник имеет трудности с кадрами FPV-расчетов, уточнил гендиректор ЦКБР.

Российские беспилотники адаптируют к городским боям. Речь идет об FPV-дронах. Как рассказал Кузякин, такие беспилотники смогут использовать в боях внутри зданий. Это позволит избежать возникновения «лунных пейзажей», уточнил он.