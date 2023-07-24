Происшествия 24 июля 2023, 05:17 Беспилотник врезался в бизнес-центр в Москве ТАСС: беспилотник врезался в здание на улице Лихачева в Москве

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Беспилотник врезался в здание бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Беспилотный летательный аппарат попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв», — сообщил собеседник агентства.

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Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее очевидны сообщили о взрыве в высотке на улице Лихачева. В распоряжении «360» оказались кадры с места. Как отметили очевидцы, на верхних этажах здания выбило окна. После взрыва само здание оцепили, объявлена эвакуация.

Также обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте в столице. Сейчас на месте работают московские правоохранители, а также экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО поразила три беспилотник а самолетного типа, пытавшихся атаковать военный аэродром в районе поселка Гвардейское в Крыму.