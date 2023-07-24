Эксклюзив 24 июля 2023, 04:12 Москвичи сообщили о взрывах на юге города Источник «360»: в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве произошел взрыв Телеканал «360»

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Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ на улице Лихачева в Москве. Об этом «360» сообщили очевидцы.

На верхних этажах здания повыбивало стекла. Сейчас здание оцеплено, объявлена эвакуация.

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О взрывах сообщают жители Москвы из разных районов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Комсомольском проспекте обнаружены осколки беспилотник.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

На месте сейчас работают правоохранители и экстренные службы города.