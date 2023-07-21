Армия 21 июля 2023, 11:10 Российская ПВО сбила неизвестные БПЛА над военным аэропортом в Крыму Baza: три беспилотника пытались атаковать крымский военный аэродром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская система ПВО поразила три беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать военный аэродром в районе поселка Гвардейское в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Все произошло 20 июля. Два дрона сбили средства противовоздушной обороны, еще один посадили силы радиоэлектронной борьбы.

Реклама

В результате неудавшейся атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет.

Неизвестный беспилотник пролетел над центром Москвы. Очевидцы смогли снять на видео неопознанный БПЛА. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ОМОН.

Ранее в Новой Москве заметили дрон, который переносил груз. Во время полета он потерял управление и упал на веранду детского летнего лагеря. Выяснилось, что к БПЛА квадрокоптерного типа прикрепили взрывчатку. Саперы успешно обезвредили самодельное взрывное устройство.