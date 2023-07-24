Происшествия 24 июля 2023, 04:47 Осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве ТАСС: на Комсомольском проспекте в Москве обнаружили осколки беспилотника Pxhere

Читать 360tv в

Обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

«На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Предварительно, пострадавших нет. Сейчас на месте работают московские правоохранители, а также экстренные службы.

Движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыто, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Там рекомендовали автомобилистам искать пути объезда.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ на улице Лихачева в Москве. В распоряжении «360» оказались кадры с места. На верхних этажах здания повыбивало стекла. Правоохранители оцепили его, объявлена эвакуация. Информации о пострадавших не поступало.

Все детали и обстоятельства выясняются.