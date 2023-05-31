Происшествия 31 мая 2023, 09:17 ВСУ устроили в Климовском районе Брянской области двухчасовую атаку — Shot Shot: ВСУ два часа атаковали Климовский район Брянской области дронами и взрывчаткой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Украинские войска в течение двух часов атаковали автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» и село Куршановичи Климовского района Брянской области. Никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение устроили вечером 30 мая. Сначала около 19 часов в МАПП «Новые Юрковичи» запустили дрон-камикадзе. Он взорвался. Через полтора часа Вооруженные силы Украины, по информации канала, начали атаку боеприпасами. На село Куршановичи сбросили две взрывчатки. Они сдетонировали, но никто не пострадал. Официально власти не комментировали атаку.

Реклама

Предыдущее нападение на автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» случилось, по информации канала, ночью 15 мая. Дрон-камикадзе рухнул на крышу административного здания.

В Курской области ВСУ дважды за утро обстреляли поселок Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал об этом в своем Telegram-канале.