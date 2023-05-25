Происшествия 25 мая 2023, 23:45 Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском поселке Октябрьский Белгородский губернатор Гладков сообщил о сброшенной бомбе на здание в поселке Октябрьский Соцсети

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Взрывное устройство упало на административное здание с прилетевшего беспилотника в поселке Октябрьский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона опубликовал фотографию с последствиями детонации неизвестного взрывного устройства.

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Гладков добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Но у здания взрывная волна выбила окна в здании, а осколки посекли фасад и кровлю. На место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий атаки.

За последние сутки Белгородская область снова оказалась под атакой беспилотников, запущенных со стороны Украины. Днем система противовоздушной обороны региона сбила очередной дрон, который приближался к столице.

Также кроме небольших взрывных устройств ВСУ сбрасывают на населенные пункты целые снаряды. Около хутора Калинин в Яковлевском городском округе в большой воронке обнаружили неразорвавшуюся бомбу. На место прибыли саперы и инженеры Минобороны, которые после эвакуации населения уничтожили боеприпас. По данным СМИ, речь идет об авиабомбе ФАБ.

Близость к границе с Украиной сделало населенные пункты Белгородской областью постоянной мишенью со стороны боевиков. По оценке губернатора Гладкова только в минувшую среду, 24 мая, регион подвергся обстрелам более 100 раз.