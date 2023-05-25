Происшествия 25 мая 2023, 13:15 ВСУ более 100 раз обстреляли Белгородскую область за сутки Гладков: украинские военные за 24 мая обстреляли Белгородскую область более 100 раз РИА «Новости»

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В течение 24 мая украинские боевики свыше 100 раз обстреляли населенные пункты Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, наиболее активно боевики обстреливали Грайворонский городской округ — 87 раз.

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«Пострадала 85-летняя женщина, у нее контузия. Больше всего снарядов, 84, ВСУ выпустили по пограничному переходу Козинка. Еще три минометных снаряда выпустили по селу Дроновка», — написал Гладков.

Белгородский район оказался под обстрелом боевиков 16 раз. По селам Журавлевка и Наумовка, а также по хутору Варишкин работала артиллерия, выпустив 15 снарядов. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотник на подлете к селу Соломино.

«В Борисовском районе ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, разрушений и пострадавших нет. В Валуйском округе отработала наша система ПВО, последствий на земле нет. Хутор Старый в Волоконовском районе попал под обстрел миномета, никто не пострадал», — добавил глава региона.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Белгородской области выполняют свою работу по защите границы.