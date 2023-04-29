Спецоперация 29 апреля 2023, 19:40 ВСУ начали обещанное контрнаступление ударом беспилотника по Севастополю Военный эксперт Кнутов: ударом беспилотника по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали свое контрнаступление на Крым, ударив беспилотником по Севастополю. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов в интервью порталу «Украина.ру».

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский говорил о планах киевского режима дойти до Крыма.

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«Противник ищет бреши в нашей ПВО (противовоздушной обороне — прим. ред.), поэтому использует беспилотники. Учитывая майские праздники, такие удары сейчас будут только нарастать», — заверил военный эксперт.

По его мнению, при благоприятных погодных условиях украинские формирования могут приурочить свое контрнаступление к 9 мая.

«Это же нацистский режим», — подчеркнул Кнутов.

Запад также попытается взять реванш у России за поражение в 1945 году. А Зеленскому необходимо всеми силами подтвердить свою приверженность западным союзникам и неонацистскому режиму, добавил эксперт.

Утром 29 апреля на нефтебазе в Севастополе произошло возгорание. По словам губернатора города Михаила Развожаева, предварительной причиной пожара стала атака беспилотников. Он уточнил, что два БПЛА прорвались через систему противовоздушной обороны, ударив по резервуарам. На нефтебазе сгорели четыре цистерны.