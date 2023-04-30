30 апреля 2023, 22:38
Система ПВО сработала на Белгородом
Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и пригородами в воскресенье 30 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что по предварительным данным пострадавших среди местных жителей нет.
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«Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал Гладков.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что над Белгородом работающая система ПВО сбила украинский беспилотник. В результате происшествия никто не пострадал.
Это очередная неудачная попытка украинских военных атаковать российский приграничный регион при помощи дронов.
Сегодня стало известно, что беспилотник попытался поразить объект инфраструктуры в селе Цаповка. Но выпущенный им снаряд не взорвался, а сам дрон запутался в ветках дерева и упал на землю.
В минувшую пятницу Шебекинский городской округ остался с поврежденной линией электропередач после атаки нескольких украинских беспилотников. Пострадавших среди жителей не было.
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