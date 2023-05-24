Происшествия 24 мая 2023, 09:29 Беспилотник повредил здание в Белгородской области Telegram-канал Mash: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на молодежный центр под Белгородом РИА «Новости»

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Украинские боевики сбросили с беспилотника два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке», — уточнили в сообщении.

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В результате взрывов повреждения получили три автомобиля и здание Пенсионного фонда. Среди местных жителей никто не пострадал.

Накануне российская система ПВО сбила дрон в Белгородской области. Ранее в Белгороде на дорогу с БПЛА сбросили взрывное устройство. Осколки снаряда повредили легковой автомобиль. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с места происшествия.

Во вторник, 23 мая, российские военные сбили над Белгородом и одноименным районом вражеские дроны.