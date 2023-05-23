Происшествия 23 мая 2023, 09:38 Власти сообщили, что над Белгородом сбили беспилотники Губернатор Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотники над Белгородом и его районом РИА «Новости»

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Российские военные сбили над Белгородом и одноименным районом беспилотники. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА», — написал он.

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Вячеслав Гладков не уточнил, сколько именно дронов сбили. Последствия удара на земле выяснят оперативные службы. По предварительной информации, местные жители не пострадали.

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