Происшествия 24 мая 2023, 01:29 Российская система ПВО сбила дрон в Белгородской области Гладков: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА», — привел RT сообщение Гладкова.

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Сейчас, по его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле.

До этого Гладков сообщал, что в Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство. Предварительно, пострадавших при происшествии нет. Повреждение получил только легковой автомобиль. Губернатор Белгородской области опубликовал фото с места происшествия, на котором запечатлена поврежденная машина. На место падения взрывного устройства незамедлительно прибыли взрывотехники и оперативные службы.

Российские системы противовоздушной обороны утром 23 мая также сбили над Белгородом и одноименным районом дроны. Как отметил Гладков, местные жители не пострадали. Сколько именно дронов сбили российские силы он не уточнил.