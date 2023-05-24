Происшествия 24 мая 2023, 00:13 Дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде Гладков: взрывное устройство сбросил БПЛА на проезжую часть в Белгороде Telegram

Читать 360tv в

В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также он опубликовал фото с места происшествия.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — сообщил губернатор Белгородской области.

Реклама

На месте работают взрывотехники и оперативные службы.

Утром 23 мая стало известно, что российские военные сбили над Белгородом и одноименным районом беспилотники. Как отметил Гладков, пострадавших нет. Губернатор региона не уточнил, сколько именно дронов сбили.

Вечером 22 мая региональные власти подтвердили, что ВСУ обстреляли поселок Борисовка. В частности, украинские военные сбросили на административное здание взрывное устройство. Во время эвакуации в автобусе погибла женщина 1941 года рождения. Она вместе с невесткой и сыном ехала в безопасное место.

В понедельник, 22 мая, украинская ДРГ атаковала Грайворонский округ Белгородской области. Под обстрел попали жилые дома, ранения получили несколько мирных жителей. СК возбудил уголовное дело.