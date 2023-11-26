Важное 26 ноября 2023, 16:54 Беспилотник обезвредили в Тверской области Власти Тверской области сообщили об обезвреживании БПЛА в регионе

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В Торжокском районе Тверской области обезвредили беспилотник. Разрушений и пострадавших не зафиксировали, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Торжокском районе Тверской области 26 ноября обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — указали в публикации.

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В пресс-службе уточнили, что на место ЧП прибыли экстренные службы, они приступили к работе.

Ранее о падении обломков украинского беспилотника сообщил и. о. главы Подольска Григорий Артамонов. Он указал, что 26 ноября части БПЛА обнаружили на территории деревни Луковня. Позже стало известно, что дрон ВСУ повредил четыре дома. Пострадавших и жертв не зафиксировали.

В Минобороны также сообщали, что российские силы смогли перехватить девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.