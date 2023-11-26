Происшествия 26 ноября 2023, 14:06 Обломки сбитого над Подольском БПЛА упали в деревне Луковня И. о. главы Подольска Артамонов: обломки сбитого БПЛА упали на деревню Луковня

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Оперативные службы подтвердили падение частей украинского беспилотника на территории подольской деревни Луковня. Сам БПЛА сбили силы противовоздушной обороны во время подлета к Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

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«Сформирован штаб по выяснению всех деталей произошедшего. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — указал и. о. главы Подольска.

Он также добавил, что экстренные службы находятся в повышенной готовности.

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в поселке Кузнечики. На видео зафиксировали взрыв в небе над Подольском 26 ноября в 04:42.

На записи видно, как после вспышки сработали сигнализации припаркованных во дворе машин.

В воскресенье, 26 ноября, над четырьмя муниципалитетами Московской области российские ПВО перехватили пять беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пострадавших и жертв нет.

В Минобороны также заявили, что в ночь на 26 ноября системы ПВО сбили девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.