26 ноября 2023, 14:06
Обломки сбитого над Подольском БПЛА упали в деревне Луковня
И. о. главы Подольска Артамонов: обломки сбитого БПЛА упали на деревню Луковня
Оперативные службы подтвердили падение частей украинского беспилотника на территории подольской деревни Луковня. Сам БПЛА сбили силы противовоздушной обороны во время подлета к Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале.
Артамонов уточнил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
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«Сформирован штаб по выяснению всех деталей произошедшего. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — указал и. о. главы Подольска.
Он также добавил, что экстренные службы находятся в повышенной готовности.
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в поселке Кузнечики. На видео зафиксировали взрыв в небе над Подольском 26 ноября в 04:42.
На записи видно, как после вспышки сработали сигнализации припаркованных во дворе машин.
В воскресенье, 26 ноября, над четырьмя муниципалитетами Московской области российские ПВО перехватили пять беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пострадавших и жертв нет.
В Минобороны также заявили, что в ночь на 26 ноября системы ПВО сбили девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
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Россия
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