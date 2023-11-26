Происшествия 26 ноября 2023, 06:27 Силы ПВО уничтожили еще 9 БПЛА над территорией России РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сбили еще девять украинских дронов над территорией России. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — уточнили в военном ведомстве.

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Ранее там сообщали о попытке ВСУ устроить массированную атаку дронами на Москву. ПВО уничтожила 11 беспилотников над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. В Туле сбитый украинский дрон врезался в жилую многоэтажку. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.