26 ноября 2023, 06:27
Силы ПВО уничтожили еще 9 БПЛА над территорией России
Российские системы противовоздушной обороны сбили еще девять украинских дронов над территорией России. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — уточнили в военном ведомстве.
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Ранее там сообщали о попытке ВСУ устроить массированную атаку дронами на Москву. ПВО уничтожила 11 беспилотников над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. В Туле сбитый украинский дрон врезался в жилую многоэтажку. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.
Беспилотники
ВСУ
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