Важное 26 ноября 2023, 15:02 Обломки упавшего в Луковне украинского беспилотника повредили четыре дома И. о. главы Подольска Артамонов: упавший в Луковне БПЛА повредил четыре дома

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Повреждения четырех домовладений в СНТ ЗИО-4 после падения украинского беспилотника выявили в ходе тщательного осмотра деревни Луковня. Осколки БПЛА выбили стекла в постройках, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов в Telegram-канале.

«Обязательно окажем помощь людям, заменим стекла в максимально короткие сроки», — заявил он.

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Артамонов указал, что аварийные бригады вскоре приступят к ликвидации последствий падения украинского беспилотника.

Ранее и. о. главы Подольска подтвердил падение частей дрона на территории деревни Луковня. Сам БПЛА сбили российские ПВО во время его подлета к Москве. В Сети также появилось видео со взрывом в небе над Подольском. На место ЧС прибыли оперативники, сформировали штаб по выяснению всех деталей произошедшего.

В воскресенье, 26 ноября, Минобороны заявило о перехвате девяти украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.