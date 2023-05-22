Важное 22 мая 2023, 14:17 Два жителя Белгородской области получили минно-взрывные ранения после обстрела Гладков: мужчина и женщина попали в больницу после обстрела села Глотово со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мужчина и женщина пострадали при обстреле села Глотово со стороны ВСУ. Их доставили в больницу с минно-взрывными ранениями, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести», — уточнил глава региона.

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Он подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также Гладков сообщил о проникновении на территорию Грайворонского округа диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Губернатор подчеркнул, что ВС России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают все необходимые меры по ликвидации противника.

Грайворонский городской округ с утра 22 мая подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В Новой Таволжанке украинский БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с частным жилым домом. В результате никто не пострадал. Сам беспилотник рухнул в 100 метрах от жилых зданий, сообщал Гладков.