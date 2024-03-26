Происшествия 26 марта 2024, 01:51 Бастрыкин рассказал о подготовке теракта в Crocus City Hall Бастрыкин: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован и подготовлен Пресс-служба Следственного комитета

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Нападение на концертный зал Crocus City Hall было тщательно спланировано. Об этом доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина. Его слова привел официальный сайт Кремля.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сообщил Бастрыкин.

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Также Бастрыкин сказал президенту, что исполнители теракта дали показания о своих сообщниках и заказчиках преступления. Все четверо террористов уже признали свою вину. По словам Бастрыкина, следствие установило полную хронологию теракта.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.