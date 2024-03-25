25 марта 2024, 22:21
Обвиняемые в теракте в Crocus City Hall рассказали о заказчиках
Бастрыкин: обвиняемые в теракте в Crocus City Hall дали показания о заказчиках
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что исполнители теракта в Crocus City Hall уже дали показания о заказчиках преступления, а также о тех, кто помогал им в подготовке этого преступления. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Все обвиняемые <...> дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», – заявил глава СКР.
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Бастрыкин добавил, что четверо непосредственных исполнителей теракта уже признали свою вину.
Ранее глава ведомства рассказал, что при теракте в Crocus City Hall 40 человек погибли от огнестрельных ранений, от пожара – четверо, а от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран еще двое.
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Следственный комитет России
Стрельба в Crocus City Hall
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