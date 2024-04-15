Происшествия 15 апреля 2024, 12:27 Аварийно-спасательную операцию в разрушенных ВСУ домах в Токмаке остановили Балицкий: аварийно-спасательные работы в Токмаке завершили, погибли 16 человек РИА «Новости»

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В Токмаке на третий день завершили аварийно-спасательные работы в пострадавших от удара со стороны Украины многоквартирных домах. Погибли 16 мирных жителей, пострадали 28 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. <…> Благодарю подразделения МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, коммунальные службы Токмака, волонтеров», — заявил он.

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Погибли 16 человек, в том числе три ребенка. Евгений Балицкий сообщил, что пострадали 28 жителей. Из них 12 раненых остались на лечении в стационаре.

Жилой сектор в Токмаке обстреляли 12 апреля бомбами GLSDB. Произошел пожар, без электричества остались 25 частных и девять многоквартирных домов. Пострадавших с ожогами и ранениями доставили в Токмакскую городскую больницу. «Известия» показали последствия атаки.