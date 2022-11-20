Происшествия 20 ноября 2022, 01:57 Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на электроснабжение населения ТГК-1: авария на газопроводе под Петербургом не повлияла на энергоснабжение населения Telegram

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Отключений электричества у населения после аварии на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не произошло. Как сообщила энергетическая компания ТГК-1, несмотря не то, что газопровод является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ, они смогли быстро перевести поступление газа на станцию по резервной схеме.

«Инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, которые будут восстановлены в ближайшее время. Отключения электроснабжения у потребителей не было», — рассказали в компании.

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В субботу, 19 ноября, около 15-30 во Всеволожском районе Ленинградской области произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием. Шесть газораспределительных станций были отключены, пять из них уже переведены на резервную нитку снабжения.

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Ранее сообщалось, что без электричества остались 18 тысяч жителей Курской области. Причиной стала непогода — ледяной дождь с ветром. На ремонт оборванных проводов вывели 74 бригады энергетиков.