19 ноября 2022, 23:49
Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без света из-за ледяного дождя
Администрация Курской области: последствия непогоды ликвидируют 74 бригады энергетиков
Около 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя. На ремонт оборванных проводов ЛЭП вывели 74 бригады энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
«Причины отключений — обледенение проводов и их обрывы, а также падение обледеневших деревьев», — заявили в региональном правительстве.
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Без света остались более 17 800 жителей в Касторенском, Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском и Беловском районах области.
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В пресс-службе добавили, что из-за непогоды приостановлена работа электротранспорта. Устранять последствия ледяного дождя будут всю ночь, чтобы утром транспорт смог выйти на линию в полном составе. Кроме этого, чтобы наледь не образовалась на контактном кабеле повторно, всю ночь на линиях непрерывно будут ездить 15 троллейбусов и трамваев.
Жителей Курска попросили по возможности не пользоваться личным транспортом, а также убрать припаркованные на дорогах автомобили, чтобы не мешать ремонтным бригадам.
Электричество
Коммунальные аварии
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