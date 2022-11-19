Происшествия 19 ноября 2022, 19:11 «Газпром Трансгаз» назвал причину пожара под Петербургом «Газпром Трансгаз»: разрыв газопровода стал причиной аварии под Петербургом Телеканал "360"

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Разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» стал причиной пожара в Ленинградской области. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

«Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода „Белоусово — Ленинград“ с возгоранием», — отметили в компании.

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Пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты оперативно отключили участок. Аварийную бригаду компании направили к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам. При этом переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва трубы завершается.

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Российское МЧС сообщило, что возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области на Рябовском шоссе произошло в результате разгерметизации. Угроза населенным пунктам нет. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что для локализации огня на газопроводе направили дополнительную технику, в том числе пожарный поезд.