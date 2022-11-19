Происшествия 19 ноября 2022, 19:10 Шесть газовых станций в Ленобласти перейдут на резервную схему после ЧП на газопроводе

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Шесть газораспределительных станций во Всеволожском районе Ленинградской области переведут на резервную схему снабжению в результате пожара на газопроводе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В течение часа! Шесть ГРС, отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения», — написал он.

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Подача газа во Всеволожском районе восстановится в ближайшие четыре часа, добавил губернатор.

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Информация о пожаре на газопроводе поступила в экстренные службы в 15:25 мск. Известно также, что возгоранию предшествовал взрыв, который было слышно из любой точки города Мурино. Специалисты выяснили, что причиной происшествия стала разгерметизация объекта. Угрозы для жилых районов нет. В ходе случившегося никто не пострадал.