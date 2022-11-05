Аварии с электросамокатами унесли жизни 19 россиян за девять месяцев | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 08:13 Аварии с электросамокатами унесли жизни 19 россиян за девять месяцев ТАСС: 19 человек погибли в авариях с электросамокатами с января по сентябрь 2022 года piqsels

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С января по сентябрь 2022 года в авариях с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России с погибли 19 человек. Об этом сообщил ТАСС, в распоряжении которого оказался обзор о дорожно-транспортной аварийности.

Из документа следует, что за указанный период произошло 838 таких ДТП. В них получили травмы 870 человек. Показатели аварийности выросли вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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К СИМ, помимо электросамокатов, относят гироскутеры, моноколеса, сегвеи. За девять месяцев 2022 года 74% аварий с участием СИМ приходились на наезды на пешеходов. Почти половина таких ДТП случились на перекрестках и при выезде с прилегающих территорий, 26% — на пешеходных переходах.

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Недавно стало известно, что волгоградец, насмерть сбивший на электросамокате 75-летнего мужчину, пойдет под суд.

В октябре в России утвердили ПДД для электросамокатов. Во избежание несчастных случаев их скорость ограничили до 25 километров в час.

Кстати, аккумуляторы малого электротранспорта не рассчитаны на низкие температуры, так что кататься лучше только поздней весной и летом.