Изменения в ПДД для электросамокатов: нововведения и ограничения | 360°

Транспорт 07 октября 2022, 19:51 Поделиться Telegram

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Viber ПДД для электросамокатов. Новые правила помогут избежать несчастных случаев Автоэксперт Василий Кисенков: регулирование электросамокатов пойдет на пользу Источник фото: РИА «Новости»

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Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения. Они вводят новые удобные знаки и специальные разметки, а также регулируют использование средств индивидуальной мобильности — их скорость ограничили до 25 километров в час. По мнению специалистов, такая мера необходима и поможет избежать несчастных случаев.

Изменения в ПДД

После нововведений водители не могут ездить, останавливаться и стоять на направляющих островках и островках безопасности. От этого движение на дорогах станет безопаснее.

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Помимо этого, появятся два новых дорожных знака: первый обозначает зарядку для автомобиля, второй — запрет на движение автобусов. «При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов», — отмечается в документе.

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Обновится и знак платной парковки: к букве «P» добавят монеты, а всю зону обозначат синими линиями. Бесплатная парковка между тем будет отмечена белым цветом. Также изменится указатель парковки для инвалидов — на нем нарисуют изображение инвалида-колясочника.

Источник фото: РИА «Новости» / Светлана Шевченко

ПДД для самокатов

Изменения коснутся и электросамокатов, гироскутеров, а также других «средств индивидуальной мобильности» (но нововведения не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки): ездить на них можно будет со скоростью не более 25 километров в час.

Чтобы выехать на тротуар, велодорожки и пешеходные дорожки, вес таких средств передвижения не должен превышать 35 килограммов. Если же самокатчик решил пересечь пешеходный переход, ему придется спешиться. Аналогичное правило действует для пользователей гироскутеров и других похожих устройств.

На электросамокатах любой массы можно ездить по правому краю проезжей части. Но делать это разрешили только в местах с максимальной скоростью движения 60 километров в час и исключительно тем, кому больше 14 лет. У девайса также должны быть фары белого и красного цветов.

Новые правила вводят специальные дорожные знаки, по которым можно понять, где разрешено ездить на «средствах индивидуальной мобильности». Местные власти будут сами решать, нужно ли устанавливать новые указатели.

При совместном передвижении пешеходы теперь получат приоритет. Самокатчикам придется учитывать новое правило и рассчитывать свою скорость.

Источник фото: РИА «Новости» / Светлана Шевченко

Ограничения на пользу

Изменения в ПДД пойдут на пользу пешеходам, водителям и помогут избежать несчастных случаев на тротуарах. Автоэксперт Василий Кисенков напомнил в беседе с «360», что раньше много подростков до 14 лет разгонялись на электросамокатах и попадали в аварии.

Это лето показало, что происходит с этими устройствами, когда их владельцы выезжают на дорогу общего пользования. Время покажет, как будут работать новые правила Василий Кисенков.

Причем самокаты, которые предоставляют в аренду, уже оснащены ограничителями скорости. На модели в магазинах их тоже могут установить.

Однако такие устройства даже с ограничениями могут быть травмоопасны и неудобны для пешеходов. Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин рассказал «360», что электросамокатов, сегвеев и других средств индивидуальной мобильности вообще не должно быть на тротуаре.

«Все эти игрушки должны быть на стадионах, парках и в специально отведенных местах. На тротуар их пускать нельзя, а на проезжую часть подавно», — уверен Блинкин. По его словам, такую же позицию разделяют в европейских городах.

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