Россиянам рассказали, какой сезон подходит для электросамокатов | 360°

20 октября 2022, 11:08
Россиянам рассказали, какой сезон подходит для электросамокатов
Эксперт Осипов заявил, что осень — не лучшее время для электросамокатов
Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что осенью лучше отложить электросамокат в сторону и достать его лишь с наступлением весны.
Эксперт объяснил, что литий-ионные аккумуляторы этих транспортных средств не рассчитаны на низкие температуры.
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«Поэтому если температура ниже нуля, то вы едете на свой страх и риск: эксплуатация при низких температурах ведет к снижению емкости аккумулятора и выходу его из строя», — добавил Осипов.
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Во время дождя, по словам эксперта, также не стоит пользоваться электросамокатом, поскольку поездка может обернуться взрывом аккумулятора. Такое может произойти в том случае, если не установлена влагозащита.
Для поездок на самокате лучше всего выбирать сухую, теплую погоду, добавил он.
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