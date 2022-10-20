Россиянам рассказали, какой сезон подходит для электросамокатов | 360°

Общество 20 октября 2022, 11:08 Россиянам рассказали, какой сезон подходит для электросамокатов Эксперт Осипов заявил, что осень — не лучшее время для электросамокатов

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Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что осенью лучше отложить электросамокат в сторону и достать его лишь с наступлением весны.

Эксперт объяснил, что литий-ионные аккумуляторы этих транспортных средств не рассчитаны на низкие температуры.

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«Поэтому если температура ниже нуля, то вы едете на свой страх и риск: эксплуатация при низких температурах ведет к снижению емкости аккумулятора и выходу его из строя», — добавил Осипов.

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Во время дождя, по словам эксперта, также не стоит пользоваться электросамокатом, поскольку поездка может обернуться взрывом аккумулятора. Такое может произойти в том случае, если не установлена влагозащита.

Для поездок на самокате лучше всего выбирать сухую, теплую погоду, добавил он.