Водитель самоката из Волгограда пойдет под суд за смертельное ДТП | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 22:20 Водитель самоката из Волгограда пойдет под суд за смертельное ДТП

Читать 360tv в

Жителя Волгограда ждет суд: мужчина насмерть сбил пешехода во время поездки на электросамокате. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

Авария произошла 27 августа. Виновник ДТП катался по пешеходной дорожке Астраханского моста. Во время поездки он совершил наезд на 75-летнего мужчину. В момент происшествия злоумышленник двигался со скоростью в 20 километров в час.

Реклама

Из-за столкновения пенсионер упал на асфальт. Он скончался от травмы головы спустя несколько часов. Против водителя самоката возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Реклама