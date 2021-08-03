Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 91 килограмма. Он победил спортсмена из Новой Зеландии Дэвида Ньику.

Россиянин победил со счетом 4:1. В финале ему предстоит встретиться с победителем боя между представителем Бразилии Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.

Старт Олимпиады в Токио стал самым успешным за последние 30 лет. Сборная за первые девять дней турнира выиграли 50 медалей, среди которых 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Впереди у России остались золотоносные соревнования — синхронное плавание и художественная гимнастика. Медальные шансы остались у женщин и мужчин по волейболу. Мужская сборная уже вышла в полуфинал. Медали могут принести гандболистки ватерполисты.

Закрытие Олимпийских игр пройдет 8 августа.