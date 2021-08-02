Российским синхронисткам на Олимпиаде из-за ошибки выключили музыку

Выступление российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашкиной на Олимпийских играх в Токио было прервано из-за ошибки организаторов. Девушкам случайно включили чужую музыку.

Из-за неполадок россиянкам пришлось делать два захода в воду во время квалификации произвольной программы дуэтов, сообщил «Р-Спорт».

По словам синхронисток, в этот момент они, конечно, очень сильно волновались, но после выступления уже успели посмеяться над случившимся.

«Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии», — сказала Колесниченко.

Еще одна гораздо более серьезная ошибка была допущена сегодня во время соревнований по опорному прыжку среди гимнастов. По крайней мере так считает двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова. Из-за этого, по ее словам, российского спортсмена Дениса Аблязина несправедливо оставили без золотой медали.