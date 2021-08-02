Удачный старт России на Олимпиаде объяснили

Начало выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио стало одним из лучших после распада СССР. Они уже выиграли 48 медалей. Но спортивный журналист Борис Ходоровский в разговоре с «360» заявил, что не считает такой результат неожиданностью.

«В принципе, прорыв российской олимпийской сборной в Токио сюрпризом не стал. Было видно, что у нас есть прогресс в таких видах спорта, как плавание и гимнастика. И медали, которые завоевали Рылов и мужская и женская [команды] в гимнастике, были заслуженными и закономерными», — отметил он.

Сюрпризом стала, по мнению эксперта, сборная по тхэквондо. На соревнования отправились четыре российских спортсмена. Все они приехали домой с медалями: два золота, одно серебро и одна бронза. Также они выиграли общий медальный зачет по этому виду спорта. А вот успех в фехтовании был предсказуемым, потому что Россия показала высший класс еще на Играх в Рио.

«Можно говорить, что в каких-то дисциплинах мы недобрали медаль. В дзюдо три бронзы — это очень скромный показатель. Обычно мастера этого вида спорта радуют своих болельщиков куда больше. В целом нельзя сказать, что россияне кого-то поразили», — отметил Ходоровский.

Спортивный журналист считает, что на успех сборной России могла повлиять пандемия. Во время карантина во всем мире многие международные старты были отменены, но в России максимально сохранили календарь, который позволил нашим спортсменам достойно подготовиться к Олимпиаде.

«Сенсацией будет, если наши девчонки не завоюют четыре медали в синхронном плавании и художественной гимнастике. Ждем наград от наших борцов, там разыгрывается 18 комплектов наград. Уже есть бронзовые медали. У боксеров, надеемся, будут медали и более высокой пробы», — добавил эксперт.

Он отметил, что и в легкой атлетике можно ждать медалей, хотя от России выступают всего 10 атлетов. Также награды могут завоевать женская и мужская волейбольные команды. Возможно, поддержат их ватерполистки и гандболистки.