Борец принес сборной России 50-ю медаль на Играх в Токио

Борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 130 килограмм на Олимпиаде в Токио. Это 50-я награда в активе российской команды.

В ходе турнира Семенов сначала победил Абделатифа Мохамеда из Египта, в четверть финале проиграл бой Якобу Каджае из Грузии и в первом поединке утешительного раунда одолел финского спортсмена Матти Куосманена.

В поединке за бронзу Семенов победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. Бой завершился со счетом 1:1. Россиянину присудили победу по последнему результативному действию.

Вторую бронзовую медаль выиграл Рыза Каяалп из Турции, золото досталось кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу.

Семенову 25 лет, он уже выигрывал бронзу на Олимпийский играх в 2016 году, а в 2018 году стал чемпионом мира. Помимо этого, он выиграл серебро на Европейских игр и бронзу на чемпионате Европы.

Начало выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Японии стало одним из лучших после распада СССР. По мнению спортивного журналиста Бориса Ходоровского, такой результат был ожидаем, особенно в соревнованиях по фехтованию. Сюрпризом стало блестящее выступление команды ОКР в состязаниях по тхэквондо.