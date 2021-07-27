Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил «Интерфакс».

Победительницами стали Ангелина Мельникова, Виктория Устимова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Россиянки набрали 169,528 балла и заняли первое место. Серебряными призерами стали гимнастки из США, которые набрали 166,096 балла. А третье место заняли британки (164,096 балла).

Это стало шестой золотой медалью в копилке сборной России на токийской Олимпиаде.

Россияне ранее также завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

Российский пловец Евгений Рылов перед этим принес стране олимпийское золото, проплыв на спине 100 метров. Спортсмен пришел первым и установил рекорд Европы. А в истории России это первая за последние 25 лет такая победа на Олимпиаде. Рылов, которого на соревнованиях нередко можно было увидеть в маске с котиком, рассказал, что ему запретили ее надевать на церемонию награждения.