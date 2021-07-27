Пловец Евгений Рылов обогнал американцев на Олимпиаде. Его победа обнажила проблемы в спорте

Пловец Евгений Рылов взял золотую медаль Олимпиады на стометровке на спине. Последний раз Россия получила золото в этом виде спорта в 1996 году. Причин для долгого отсутствия медалей может быть несколько, но решение одно — квалифицированные тренерские кадры.

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль для сборной на Олимпиаде в Токио: он победил на дистанции 100 метров на спине.

Спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 секунды и установил рекорд Европы. Серебряную медаль получил другой россиянин Климент Колесников — он проплыл 100 метров за 52 секунды. На третьем месте — американец Райан Мерфи, который преодолел дистанцию за 52,19 секунды.

До этого российские пловцы брали золото 25 лет назад на Олимпиаде в Атланте. Александр Попов победил на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов обошел соперников в заплывах на 100 и 200 метров в технике баттерфляй.

Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио. Источник фото: РИА «Новости»

25 лет без медалей

Эта победа стала значимой для российского спорта. В интервью сайту Sport24 Евгений Рылов рассказал, что раньше американские спортсмены никогда не проигрывали в заплыве на спине. На Играх в Токио два призовых места заняли россияне. А на дистанции 100 метров отечественные пловцы ни разу не брали золото с 1908 года.

Причин для долгого перерыва без побед может быть несколько. Российский пловец и рекордсмен мира по плаванию в категории «Мастерс» Николай Скворцов объяснил «360», что отставание может быть связано с системой подготовки пловцов.

Молодых спортсменов перегружают, хотят получить от них результаты в раннем возрасте. А во взрослом возрасте результат показывать проблематично Николай Скворцов.

Спортсмен добавил, что российская юношеская сборная всегда выступает хорошо, но взрослой выиграть не так просто.

У отставания могли быть и другие причины. Спортивный журналист Николай Яременко отметил, что огромное число пловцов были в оппозиции к знаменитому советскому пловцу Владимиру Сальникову, который много лет руководил федерацией плавания.

Российская и американская школы

В российском спорте есть проблема, которую обозначили оба эксперта. Это отставание российской школы от американской.

«Наша школа в любом случае отстает от американской. Не надо обманываться, потому что единожды завоеванное золото — не показатель системности. Это показывает, что есть талантливый пловец, который на конкретное время и дистанцию может проплыть быстрее других», — добавил Яременко.

Николай Скворцов объяснил, что в США силен университетский спорт, поэтому их спортсмены часто побеждают в возрасте от 17 до 23 лет. Он напомнил, что в России тоже многое делается для развития плавания — например, работает программа «Я стану чемпионом», по которой отбирают талантливых подростков-пловцов и тренируют их. Тем не менее пробелы остаются.

«Нам нужны квалифицированные тренерские кадры. Нагрузить все могут, а правильно нагрузить — единицы», — добавил он.

Кто такой Евгений Рылов?

Евгению Рылову 24 года. Он родился в семье профессионального футболиста и с самого детства был связан со спортом. С шести лет начал заниматься плаванием, а после переезда в Подмосковье выполнил первый взрослый разряд на 100 метров в технике баттерфляй. Спустя два месяца спортсмен уже был кандидатом в мастера спорта на 200 метров на спине.

До начала Олимпиады в Токио на Евгения Рылова возлагали большие надежды, и не зря. Первую победу на Олимпийских играх он одержал в Рио-де-Жанейро в 2016 году, когда занял третье место на дистанции 200 метров, но остался недоволен.

А дальше Рылов начал ставить рекорды. На чемпионате мира в 2019 году завоевал золото, а на чемпионате России преодолел свои ключевые дистанции еще быстрее.

Помимо спортивной карьеры, Рылов также ведет обычную жизнь в Подмосковье. Он старший сержант патрульно-постовой службы Лобни, в 2017 году получил квартиру за достижения в спорте.

Не чужды Рылову и простые человеческие радости. В Токио он не раз появлялся перед камерами в маске с котом, которую подарила ему его девушка. Евгений признался, что очень любит котов, поэтому надевал маску на соревнованиях.

Но на награждение Рылову запретили надевать кошачью маску. Спортсмен не стал спорить с организаторами и подчинился.