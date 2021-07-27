Россияне взяли бронзу на Олимпиаде в стрельбе из пневматики

Сергей Каменский и Юлия Каримова принесли сборной России бронзовую медаль на Олимпиаде в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россияне в матче за третье место оказались точнее южнокорейской пары. Они взяли верх над соперниками со счетом 17:9.

Эта бронза стала 16-й наградой россиян в общем зачете на Олимпиаде в Токио. Россия идет на четвертом месте, сборная завоевала пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали. Первую медаль стране на нынешних Играх принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Пловцу из Подмосковья Евгению Рылову, завоевавшему золото на Олимпийских играх в Токио, ранее запретили выходить на церемонию награждения в маске с котиком. Он пошутил, что чуть не заплакал, но не стал спорить с организаторами. Спортсмен рассказал, что такую маску ему подарила девушка.

Российские волейболистки на Олимпиаде между тем всухую обыграли команду Аргентины. Встреча завершилась со счетом 3:0.