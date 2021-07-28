Российская женская сборная по баскетболу вышла в финал Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу над командой Китая в полуфинале Олимпийских игр. Таким образом россиянки вышли в финал соревнований.

Полуфинальная встреча 28 июля завершилась со счетом 21:14 в пользу представительниц России.

Российская сборная уже сегодня поборется за золото Олимпиады с американками. Команды Китая и Франции будут соревноваться за бронзу.

Ранее в среду стало известно о том, что россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Он обыграл итальянца Фабио Фоньини. При этом российскому спортсмену стало плохо прямо во время матча. У него возникли трудности с дыханием. После оказания помощи он продолжил игру.

Российские пловцы 28 июля принесли в копилку сборной серебряные медали в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Второе место заняли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

Одной из главных спортивных новостей дня стало то, что легендарная американская гимнастика Симона Байлз снялась с индивидуальных соревнований по многоборью.