Главная соперница российских гимнасток Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде

Суперзвезда мировой гимнастики Симона Байлз снялась с индивидуальных соревнований по многоборью. Она была главным претендентом на золото в многоборье.

«После дальнейшего медицинского обследования Симона Байлз снялась с финального индивидуального многоборья. Мы всем сердцем поддерживаем решение Симоны и приветствуем ее смелость в определении приоритетов своего благополучия», — сообщили в Twitter представители федерации гимнастики в США.

Американская звезда гимнастики не исключила, что примет участие в оставшихся соревнованиях.

В командном соревновании четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз отказалась продолжать соревнования после первого опорного прыжка, которым она должна была вытащить команду на первое место, но неудачно приземлилась. В результате получила очень низкую оценку. Она также не очень хорошо выступила в квалификации, допустив грубые ошибки.

После выступления она сообщила, что «просто не хотела продолжать», поскольку нанесла «небольшую травму своей гордости». Она отметила, что не хотела своим состоянием подвести команду. В результате команда США заняла второе место, а российские гимнастки стали олимпийскими чемпионками.

Американская звезда гимнастики не исключила, что примет участие в оставшихся соревнованиях.

Байлз — одна их величайших гимнасток в мире за всю историю. По числу золотых медалей на Олимпийских играх она занимает второе место в истории после Ларисы Латыниной, у которой их девять. Перед Играми в Токио эксперты предполагали, что она выиграет во всех шести дисциплинах и станет единственной в истории гимнастики десятикратной победительницей Олимпиад.