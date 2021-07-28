Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпиаде

Мужская сборная России по плаванию поднялись на вторую строчку пьедестала в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Серебряными призерами Игр стали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

Российские пловцы показали время 7:01.81 секунды. Они уступили лишь сборной Великобритании, которая установила европейский рекорд, — 6:58.58. Третье место заняли спортсмены из Австралии — 7:01.84.

Накануне Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом, победив на стометровке на спине. Серебро завоевал еще один российский пловец Климент Колесников, который участвовал в соревновании на дистанции 100 метров вольным стилем. Россиянин Антон Чупков также вышел в финал Олимпийских игр в плавании на дистанции 200 метров брассом. Заключительные заплывы состоятся в четверг, 29 июля.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. В копилке россиян семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медалей. Япония, США и Китай имеют больше всех золотых медалей — 11, 10, 10 соответственно.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.