Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Сегодня утром российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем Telegram.

Игра закончилась со счетом 2:1 (6:2, 3:6, 6:2). Матч продолжался два часа 25 минут и прерывался на паузу, во время которой россиянину оказывали медицинскую помощь. Судя по жестикуляции, он жаловался на боль в мышцах живота. После оказания помощи встреча продолжилась.

Следующий соперник Даниила Медведева — шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста, написало РИА «Новости».

В среду, 28 июля, мужская сборная России по плаванию завоевала второе место в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Серебряными призерами Игр стали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

Пока Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. В копилке россиян семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медалей. Опережают РФ Япония, США и Китай. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.