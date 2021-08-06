Россия за день выиграла четыре медали и осталась пятой в общем зачете Олимпиады

По итогам 6 августа сборная ОКР занимает пятую строчку в общемедальном зачете Олимпийских игр в столице Японии. Всего россияне завоевали 62 медали.

На счету российских олимпийцев 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды.

Сегодня россиянка Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу на олимпийском турнире по боксу в весовой категории до 75 килограммов, боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро в категории до 91 килограмма, велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в дисциплине мэдисон стали третьими, а борец Заурбек Сидаков — первым в весовой категории до 74 килограммов.

Накануне сборная России побила медальный результат Игр в Рио-де-Жанейро. Мужская сборная по волейболу и женская по гандболу сумели пробиться в финал олимпийских соревнований.