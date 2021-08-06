Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 килограммов. Это уже 17-я золотая медаль для команды ОКР на Олимпиаде в Токио.

В финальной схватке соперником Сидакова стал Магомедхабиб Кадимагомедов, представляющий Белоруссию.

Заурбек дважды становился чемпионом мира — в 2018 и 2019 годах, является чемпионом Европейских игр 2019 года, многократным чемпионом России и мастером спорта России международного класса.

Сейчас россияне находятся на пятом месте в общем медальном зачете. На счету сборной ОКР 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали. На первом месте сборная Китая. В тройку лидеров также входят команды США и Японии. На четвертой строчке сборная Австралии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.