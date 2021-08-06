Российские гандболистки прошли в финал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу прошла в финал Олимпиады, одолев команду из Норвегии. Игра закончилась со счетом 27:26. Об этом говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

В финале российской сборной предстоит сразиться за золото с командой Франции. Матч пройдет 8 августа. Команды уже вступали в борьбу за главную награду Олимпийских игр в 2016 году на соревнованиях в Рио.

По итогам пятницы, 6 августа, команда российских спортсменов находится на пятом месте по количеству медалей. На счету сборной ОКР 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали. Первые четыре места занимают Китай, США, Япония и Великобритания.