Россиянка Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу на олимпийском турнире по боксу

Зенфира Магомедалиева принесла России 59-ю медаль на Олимпиаде в Токио. Она выиграла бронзу на соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 килограммов.

Полуфинальный бой с китаянкой Ли Цянь россиянка единогласным решением судей проиграла со счетом 0:5. Тренер женской команды России по боксу Иван Шидловский назвал поражение закономерным, сообщил Telegram-канал Олимпийского комитета РФ.

«Вот видите, как получилось, у Зенфиры присутствовало волнение и, исходя из этого, что вышло, то и вышло. И с этим ничего не поделать», — сказал Шидловский.

Первое золото России по боксу на Олимпийских играх в Токио накануне завоевал Альберт Батыргазиев. В финале его соперником был американец Дюк Рэган. Глеб Бакши выиграл бронзу.

Сейчас сборная ОКР находится на пятом месте в общем медальном зачете. На счету россиян 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовая медали. В лидерах — Китай, США и Япония. На четвертой строчке — сборная Австралии. Игры завершатся 8 августа.