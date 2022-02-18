Россия вышла в финал Олимпиады по хоккею

Сборная России выиграла у команды Швеции в полуфинальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Встреча в основное время закончилась со счетом 1:1. 20 февраля Россия сыграет в главном матче олимпийского турнира против сборной Финляндии.

В первом периоде хоккеисты так и не открыли счет. Но опасных моментов хватало. В начале второго, на 21-й минуте, Антон Слепышев забросил шайбу в ворота шведов.

На 26-й минуте был офсайд у соперников. Шведы пытались атаковать, на 31-й минуте чуть не дошло до драки у ворот россиян. Но обошлось без удалений. Уже через четыре минуты шведский хоккеист Лукас Валльмарк получил две минуты штрафа за задержку клюшки соперника. Россияне стали играть в большинстве.

В третьем периоде, на 46-й минуте, счет сравнял шведский спортсмен Антон Ландер. После к игре добавили десять минут овертайма в формате 3Х3. После счет остался прежним. Но россияне смогли обыграть соперников по буллитам. Решающую шайбу забросил Арсений Грицюк.

В первом матче на турнире россияне обыграли Швейцарию со счетом 1:0, затем выиграли матч с Данией (2:0). В заключительном матче группового этапа команда России проиграла Чехии после овертайма со счетом 5:6. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1) и вышли в полуфинал.